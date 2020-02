Musse de Cenoura e Sálvia

Coloque a cenoura cortada em palitos em uma panela e cubra com água fria.

Junte a sálvia e cozinhe até ficar macia, porém firme.

Reserve com a água do cozimento.

Hidrate a gelatina com a água fria e leve-a ao fogo em banho-maria até dissolver. Reserve.

Bata a cenoura e a sálvia no liquidificador com a água do cozimento e, sem parar de bater, junte a gelatina e o creme de leite.

Transfira para uma tigela e acrescente a maionese.

Misture bem e tempere com o sal e a pimenta.

Despeje em uma forma molhada e leve à geladeira por 4 horas.

Desenforme e sirva decorada com folhas de sálvia.