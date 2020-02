Musse de baunilha

Calorias: 757

Categoria: Musse

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 3 gemas

. 1 colher (chá) de essência de baunilha

. 1 lata de creme de leite sem soro

. 1 lata de leite condensado

. 250 ml de leite

. 1 colher (sopa) de amido de milho

. 2 litros de sorvete de creme

. 2 papaias sem casca e sementes

Modo de preparo:

No liquidificador, bata as gemas, a essência de baunilha, o creme de leite, o leite condensado, o leite e o amido de milho. Transfira para uma panela, leve ao fogo baixo, mexendo sem parar até engrossar e soltar do fundo da panela. Distribua até a metade de taças e leve à geladeira até firmar. Antes de servir, bata no liquidificador o sorvete com o papaia, complete as taças e sirva em seguida.