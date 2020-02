Müsli vivo

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Ingredientes:

. Aveia em grãos

. 2 castanhas-do-pará cortadas em lâminas

. 2 ameixas secas picadas

. 1 damasco seco picado

. 1 colher (sopa) de uvas-passas

. 1 colher (sopa) de linhaça triturada (em pedacinhos)

. 1 colher (sopa) de sementes de girassol sem casca

. Casca de meio limão

. 1 limão

. 1 banana

. 1 pitada de canela

Modo de fazer:

Recomenda-se tomar o müsli pela manhã, pois é um alimento doce e precisa de um pouco mais de tempo para seu preparo. Coloque duas colheres de aveia em grãos em um pote e deixe de molho em água filtrada por 24 horas, trocando a água após as primeiras 12 horas. Inicie colocando a castanha-do-pará, as ameixas secas, o damasco e a uva-passa em uma tigela com água e deixe de molho. O nível da água deve ser igual ao nível do conteúdo. Faça tudo na noite anterior. Em outra tigela com água em qualquer quantidade, coloque de molho a linhaça e as sementes de girassol sem casca. Ambas as misturas devem ser feitas com água filtrada e cobertas após o procedimento. Pela manhã, pegue uma nova tigela, coloque as frutas e castanhas – preparadas na noite anterior –, rale a casca de meio limão e pingue gotinhas de limão por cima da mistura. No outro pote, que contém o girassol e a linhaça, escorra em uma peneira toda a água e adicione o conteúdo ao novo pote, que contém a mistura de frutas com limão. Acrescente duas colheres da aveia em grãos hidratada, amasse uma banana, um pouco de canela e misture tudo. Se não gostar de banana amassada, outras opções são mamão picado ou maçã ralada, ou mesmo a mistura delas fica ótima também. Serve duas pessoas.