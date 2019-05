Mulheres cervejeiras realizam eventos em São Paulo

A partir de amanhã, a cidade de São Paulo recebe dois grandes eventos pensados para quem gosta de cerveja.

De 28 a 30 de maio acontece a Brasil Brau, mega feira voltada para o setor de produção de bebida e tecnologia em cerveja, reunindo grandes empresas.

Já de 30 de maio a 2 de junho, é a vez do Mondial de la Bière, que abre as portas para o grande público, com uma programação recheada de novidades e tendências, participação de dezenas de fabricantes nacionais e estrangeiros e de rótulos artesanais, além de shows, food trucks e uma série de outras atrações.

Ambos os eventos são organizados pela sommelière de cerveja Luana Cloper e a Brasil Brau tem curadoria de Cilene Saorin. Junto delas, têm participação especial em cada um deles, a jornalista Taiga Cazarine, especialista no assunto e juíza internacional de cervejas, a especialista em harmonização Rafa Brunetto e a química e pesquisadora Kátia Jorge.

Mulheres tem consumido mais cerveja

No ano passado, uma pesquisa da MindMiners em parceria com a consultoria AT Kearney, mostrou que 57% das brasileiras toma bebidas alcoólicas e, entre essas, 72% afirmaram tomar cerveja, sobretudo artesanais. O consumo médio por semana está entre duas a três cervejas especiais, totalizando cerca de R$ 35. Ainda de acordo com a MindMinners, as marcas mais conhecidas por elas são Skol (97%), Brahma (96%) e Itaipava (95%).

A Brasil Brau, que em 2017 recebeu quase 6 mil visitantes e 73 expositores vindos de 10 países diferentes, acontece no São Paulo Expo, antigo centro de Exposições Imigrantes. Já o Mondial de La Bière será no ARCA Spaces, espaço localizado no bairro Vila Leopoldina.