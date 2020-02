Bata o ovo com o leite e junte os outros ingredientes.

Salpique com farinha de trigo as formas de empada e coloque nelas a massa em colheradas.

Asse até o centro dos muffins estufar e secar.

Corte parcialmente os bolinhos ao meio e recheie-os com o cream cheese, as lascas do salmão e ervas variadas.