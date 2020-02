Moqueca de peixe

Calorias: 555 por porção

Categoria: Peixe ou fruto do mar

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 5 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes

. 1 kg de postas de cavala

. 4 colheres (sopa) de suco de limão

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 4 tomates maduros, cortados em rodelas

. 2 cebolas cortadas em rodelas

. 2 pimentões verdes ou vermelhos em rodelas

. 4 ramos de coentro

. 1 xícara (chá) de leite de coco

. 1/2 xícara (chá) de azeite de dendê

Modo de preparo

1. Tempere o peixe com o suco de limão, o sal e a pimenta.

2. Coloque algumas postas numa panela e cubra-as com metade das rodelas de tomate, de cebola e de pimentão e 2 ramos de coentro.



3. Por cima, coloque as postas de peixe restantes e cubra com o tomate, a cebola, o pimentão e o coentro que restaram. Regue com o leite de coco e o azeite de dendê.

4. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por 15 minutos ou até que, ao ser espetado com um garfo, o peixe se separe em lascas. Sirva a seguir.