Aqueça o óleo em uma panela. Ponha as cenouras, a cebola e os brócolis e cozinhe por 4 minutos, sem parar de mexer

Tempere com o sal, junte o açúcar e os cogumelos com o líquido do vidro.

Cozinhe até que os legumes estejam macios, por mais cerca de 20 minutos. Sirva quente.