Minissanduíche de pepino

Calorias: 56 por porção

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 24 porções

Tempo de Preparo: Zás-trás (até 15 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes

. 1 ovo

. 1 pepino pequeno com casca

. 1/4 de xícara (chá) de maionese

. 1 colher (chá) de hortelã picada

. 16 fatias de pão de forma

. Sal a gosto



Modo de preparo

Cozinhe o ovo numa panela pequena com água, em fogo alto, por dez minutos ou até ficar bem firme. Descasque e pique. Corte o pepino em rodelas bem finas. Misture a maionese com o pepino, o ovo e a hortelã. Tempere com sal. Espalhe a mistura sobre metade das fatias de pão e cubra com as restantes. Corte cada sanduíche em três retângulos e sirva.