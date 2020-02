Minibolo de cenoura

Calorias: 209 por unidade

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 unidades

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 4 cenouras cruas, sem casca, picadas

. 6 ovos

. 1 xícara (chá) de óleo

. 1 pitada de sal

. 3 xícaras (chá) de açúcar

. 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

. 1 xícara (chá) de fubá

. 1 colher (sopa) de fermento químico em pó

Cobertura:

. 200 g de chocolate meio amargo picado

. 100 ml de creme de leite para decorar

. Chocolate granulado

Modo de preparo:

Aqueça o forno em temperatura média. Ponha no liquidificador a cenoura, os ovos, o óleo e bata bem. Transfira para uma tigela e junte o sal, o açúcar, a farinha, o fubá e o fermento. Misture até formar uma massa homogênea. Unte formas, com furo no meio, com 12 cm de diâmetro e 5 cm de altura e distribua a massa nelas. Asse em forno médio por 30 minutos.

Cobertura: Derreta o chocolate meio amargo com o creme de leite em banho-maria. Espere os minibolos esfriarem, desenforme e espalhe a cobertura sobre cada um deles. Polvilhe com o chocolate granulado e sirva.