Mil folhas de doce de leite

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 1 unidade

Tempo de Preparo: Zás-trás (até 15 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 1 “folha” de massa folhada assada (aproximadamente 20 x 20 cm)

. 5 colheres (sopa) de doce de leite

. 2 colheres (sobremesa) de glaçúcar

Modo de preparo

Corte a massa em quatro pedaços iguais. Sobre a primeira camada de massa, acrescente o doce de leite e espalhe com a espátula. Em seguida, coloque mais um pedaço da massa e espalhe sobre ela mais uma camada de doce de leite. Repita o processo novamente e finalize com uma camada de massa. Polvilhe com glaçúcar e sirva.