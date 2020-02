Medalhões de filé-mignon picantes

Calorias: 651 por porção

Categoria: Carne

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 3 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 3 medalhões de filé-mignon pequenos

. Sal a gosto

. 2 colheres (sopa) de azeite

Molho:

. 3 colheres (sopa) de azeite

. 3 colheres (sopa) de mix de pimentas secas (pimenta-do-reino preta, pimenta-do-reino branca e pimenta rosa em grãos)

Modo de preparo:

Tempere a carne com sal. Em uma frigideira aquecida e untada com azeite, frite a carne até ficar ao ponto. Retire da frigideira e a mantenha aquecida.

Molho: Na mesma frigideira junte o azeite e as pimentas, misture e espalhe sobre os medalhões. Sirva em seguida, acompanhado com arroz misturado com cenoura e vagem picadas e previamente cozidas.

Dica: Se preferir, compre medalhões de frango, à venda em supermercados.