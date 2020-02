Calorias: 21 por porção

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 30 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 1 envelope de gelatina sem sabor

. 1/2 xícara (chá) de água (para hidratar a gelatina)

. 3/4 de xícara (chá) de açúcar

. 1 xícara (chá) de água

. Corante alimentício a gosto

. 4 colheres (sopa) de glucose de milho

. Açúcar impalpável* suficiente para polvilhar

Modo de preparo:

Num refratário, polvilhe a gelatina sobre a água. Reserve. Leve ao fogo o açúcar com a água, misturando até dissolver. Pare de mexer e deixe ferver até chegar ao ponto de fio grosso (ao pegar a calda com uma colher, ela deve cair como um fio encorpado). Reserve. Dissolva a gelatina em banho-maria ou no micro-ondas por 20 segundos, em potência alta. Depois transfira para a tigela da batedeira e bata em velocidade média. Junte a calda fervente, em fio, e aumente a velocidade. Bata por cerca de dez minutos ou até ficar firme. Adicione o corante alimentício. Enquanto isso, unte uma forma com glucose de milho e polvilhe fartamente o açúcar. Coloque a massa na assadeira, alisando com uma espátula. Deixe esfriar por duas horas. Desenforme sobre as costas de outra forma polvilhada com mais açúcar e use um cortador de biscoitos para moldar o marshmallow.

* Misture 1 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro com 2 colheres (sopa) de amido de milho. Passe duas vezes pela peneira. Se sobrar, ponha num vidro e feche bem.