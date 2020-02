Marquise de chocolate

Unte uma forma de 30 cm de diâmetro e aqueça o forno.

Na batedeira, bata as claras com metade do açúcar até obter picos firmes. Reserve.

Em outra tigela, bata as gemas com o açúcar restante até obter uma mistura cremosa. Reserve.

Derreta 200 g de chocolate com a manteiga em banho-maria.

Deixe amornar e junte à gema batida.

Adicione a amêndoa e a clara batida reservada.

Misture até ficar homogêneo.

Passe para a forma e asse até ficar firme.

Para o molho, derreta o chocolate restante, o doce de leite e a água em banho-maria.

Deixe esfriar.

Desenforme o bolo numa travessa e coloque o molho de chocolate já frio.

Ao redor, distribua as tirinhas de casca de laranja cristalizada.

Sirva em seguida.