Manjar com calda de pitanga

Calorias: 407 por fatia

Categoria: Pudim

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 fatias

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 1 xícara (chá) de coco fresco ralado

. 300 ml de leite de coco

. 2 xicaras (chá) de leite

. 1 lata de leite condensado

. 2 xícaras (chá) de creme de leite fresco

. 1/2 xícara (chá) de amido de milho

Calda:

. 4 pacotinhos de polpa de pitanga congelada

. 4 colheres (sopa) de açúcar

. 1/2 xícara (chá) de água

. 1/2 colher (sopa) de fécula de batata

Modo de preparo:

Misture os ingredientes e leve ao fogo, mexendo sempre até engrossar. Transfira para uma forma de buraco no meio, untada com óleo e passada em água fria. Ao esfriar, leve à geladeira coberto com filme plástico por uma noite.

Calda: Misture os ingredientes e leve ao fogo, mexendo até ferver. Deixe esfriar e reserve em um pote com tampa na geladeira. Guardado assim, dura até uma semana.

Dica: No Nordeste, esta sobremesa é servida com folhas de pitanga na ceia do dia 31 de dezembro para atrair bons fluidos.