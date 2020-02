Manjar com calda de ameixa

Calorias: 97 por porção

Categoria: Pudim

Dificuldade: Médio

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

Manjar:

. 2 xícaras (chá) de leite desnatado

. 1 vidro pequeno de leite de coco light

. 4 colheres (sopa) de amido de milho

. 3 colheres (sopa) de coco ralado seco

. 1 colher (sopa) de adoçante culinário

Calda:

. 1 xícara (chá) de água morna

. 1/2 xícara (chá) de ameixa-preta sem caroço

. 1 colher (sobremesa) de adoçante culinário

. Gotas de essência de baunilha a gosto

Modo de preparo:

Manjar: Bata os ingredientes no liquidificador até ficar homogêneo. Ponha em uma panela e leve ao fogo baixo, sem parar de mexer. Cozinhe até engrossar. Despeje em uma forma para pudim umedecida e deixe esfriar. Leve à geladeira até ficar firme.



Calda: Ponha em uma panela a água, a ameixa, o adoçante e a baunilha. Leve ao fogo baixo até levantar fervura. Retire do fogo e bata no liquidificador até formar um purê. Desenforme o manjar e sirva com essa calda.