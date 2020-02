Maionese de atum

Calorias: 72 por porção

Categoria: Salada

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 20 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes

. 2 gemas

. 1 xícara de azeite (240 ml)

. 1 colher (sopa) de suco de limão coado

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 1 lata de atum escorrido (184 g)

. 1 colher (sopa) de salsinha picada

. 20 forminhas para canapé

Modo de preparo

1. Numa tigela, coloque as gemas e misture com uma colher de pau. Se preferir, bata com a batedeira em velocidade baixa.

2. Acrescente o azeite, caindo em fio lentamente, sem parar de mexer, até começar a engrossar.

3. Adicione o suco de limão, sal e pimenta, e bata mais um pouco, até ficar com consistência de maionese.

4. Passe o atum pelo liquidificador ou processador e misture à maionese.

5. Junte a salsinha e mexa com uma colher de pau até obter um creme homogêneo.

6. Ponha na geladeira e, quando estiver bem gelado, ponha nas forminhas.