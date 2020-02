Macarrão Expresso

Calorias: 472 por porção

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 2 colheres (sopa) de azeite

· 1 cebola média cortada em rodelas

· 1 pimentão verde pequeno cortado em tiras finas

· 1/2 xícara (chá) de suco de tomate

· 3 salsichas

· Sal a gosto

· 150 g de macarrão instantâneo

· 3 colheres (sopa) de salsa picada

Modo de preparo:

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite e doure a cebola. Acrescente o pimentão, o suco de tomate e refogue até que fique macio. À parte, afervente as salsichas, escorra e corte-as em tiras. Adicione ao molho, tempere com sal e misture delicadamente. Tampe a panela, apague o fogo e deixe reservado. Em outra panela, cozinhe o macarrão instantâneo conforme as instruções da embalagem, escorra e misture-o ao molho de salsicha com pimentão. Salpique a salsa e logo depois sirva.