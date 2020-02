Macarrão ao pesto cremoso

Calorias: 241 por porção

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 250 g de massa curta (penne, parafuso, farfalle)

. 1 colher (sopa) de sal

. 2 colheres (sopa) de azeite

. 2 xícaras (chá) de folhas de manjericão

. 1 dente de alho

. 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

. 1 lata de creme de leite

. Castanha-do-pará picada

Modo de preparo

1. Cozinhe o macarrão em água fervente com o sal até ficar cozido, mas firme. Escorra, regue com o azeite e reserve.

2. No processador de alimentos, misture o manjericão, o alho, metade do queijo parmesão e metade do creme de leite.

3. Retire e junte o restante do queijo e do creme de leite. Reserve.

4. Aqueça o macarrão, misture o creme, salpique com a castanha-do-pará picada e sirva.

Dica: este prato pode ser servido frio.