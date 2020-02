Maçã: uma por dia é sinônimo de vida longa

Para quem precisa emagrecer, a dica é comer uma maçã como lanche, pois uma unidade média tem apenas 60 calorias

Uma maçã por dia é ideal para assegurar todos os seus benefícios. O poder da fruta vem da sua rica constituição em fibras: “A principal delas é a pectina, que ajuda a expulsar o colesterol do organismo, equilibrar os níveis de açúcar no sangue, auxiliando no controle do diabetes, e regular a digestão”, explica a nutróloga Cristiane Coelho, da Associação Médica Brasileira. As fibras em geral melhoram o funcionamento do intestino e atuam na difícil tarefa de ativar a saciedade, favorecendo a perda de peso.

Saúde e beleza



A maçã contém vitamina A, que aumenta a resistência a infecções e é muito importante para a boa visão; e vitamina C, um poderoso antioxidante que inibe os radicais livres e retarda o envelhecimento precoce, deixando você jovem por mais tempo. “Outra façanha da vitamina C, pouco conhecida, é agir como protetora do coração, afastando os riscos de doenças cardiovasculares por ter efeito vasodilatador e anticoagulante”, afirma a nutróloga. Não bastassem tantos atributos para o organismo, a maçã contém 85% de água , que nutre e hidrata a pele ao mesmo tempo, proporcionando uma superfície limpa e macia.

Para quem precisa emagrecer, a dica é comer uma maçã como lanche, pois uma unidade média tem apenas 60 calorias – quatro vezes menos que o açaí e metade do valor calórico da banana. “É uma maneira saudável e prática de matar a fome, já que pode ser levada na bolsa para qualquer lugar”, diz a dra. Cristiane. Só um cuidado: pessoas com gastrite aguda e úlcera devem evitar o consumo exagerado de maçã por causa do alto teor de fibras, que irrita o estômago.

Compra certa



Qualquer que seja o tipo de maçã, ela deve ser lisa e firme, livre de manchas marrons, rugas e furos. Para Cristiane Coelho, as mais pesadas são as melhores, pois o peso indica se a fruta está boa (ou não) para ser consumida. Observar a cor também é importante na compra: “Quanto mais vermelha a casca, mais doce ela estará”, constata a nutróloga. Em casa, lave bem antes de comer, para retirar qualquer resíduo tóxico. Se for mantida na geladeira, embalada em um saco plástico para preservar o perfume, a fruta dura até três semanas. Em temperatura ambiente e longe dos raios solares, ela precisa ser consumida em cinco dias, no máximo. “A maçã é tão generosa que pode ser encontrada o ano inteiro”, diz Cristiane.

Pelo mundo



Originária da Europa e da Ásia, a maçã é uma das frutas mais consumidas pelos brasileiros. Existem cerca de 8 mil tipos espalhados pelos pomares do mundo, mas apenas alguns são comercializados. No Brasil, as mais conhecidas são gala, fuji, golden, red delicious e granny smith. “Não existem, porém, diferenças nutricionais entre elas. Muda somente o sabor, a forma, a cor, a textura e a época do ano em que cada uma delas é encontrada”, explica a nutróloga Cristiane.

Direto do pomar



Confira as safras dos principais tipos da fruta:

Gala: de fevereiro a outubro

Fuji: de abril a janeiro

Red delicious: de outubro a dezembro

Golden: de março a outubro

Granny smith: em dezembro

