Lombo Picante com Legumes

Categoria: Carne

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 1 kg de lombo de porco limpo

· 2 dentes de alho amassados

· 1 colher (sopa) de açúcar

· 1 colher (sopa) de gengibre fresco ralado

· 1 colher (sopa) de vinho branco

· 2/3 de xícara (chá) de molho de soja

· 1 maço de cebolinha verde

· 2 cenouras cozidas cortadas em palitos

· 2 xícaras (chá) de vagem cozida em pedaços

· Sal a gosto

Modo de preparo:

Misture o alho com o açúcar. Junte o gengibre, o vinho e o molho de soja. Tempere o lombo com essa mistura e deixe-o descansar por três horas. Corte a cebolinha em pedaços médios e reserve. Forre uma assadeira com papel-alumínio e espalhe a cebolinha. Disponha o lombo sobre a cebolinha e regue-o com o molho do tempero. Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno médio preaquecido até o lombo ficar bem macio. Vire a carne na metade do cozimento. Retire do forno e corte em fatias. Sirva a carne com os legumes cozidos.



Dica:

Nunca consuma a carne de porco malpassada, pois sem o cozimento completo ela pode provocar infecções intestinais.