Lombo de porco com recheio de farofa

Calorias: 600 por porção

Categoria: Carne

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

Recheio:

· 1/2 xícara (chá) de manteiga

· 2 cebolas picadas

· 2 xícaras (chá) de farinha de milho

· 1/2 xícara (chá) de castanha de caju torrada e picada

· 1 xícara (chá) bem cheia de folhas de hortelã picadas

· 1/2 xícara (chá) de água

· 1/2 colher (sopa) de sal

Lombo:

· 1,5 kg de lombo de porco limpo

· 4 dentes de alho amassados

· 1 colher (sopa) de sal

· 2 colheres (sopa) de suco de limão

· 1/4 de xícara (chá) de óleo

· 1 xícara (chá) de água

Acessórios:

· Barbante

· Papel-alumínio

Modo de preparo:

Recheio:

Numa frigideira média, derreta a manteiga em fogo médio. Junte a cebola e refogue até começar a dourar. Ponha a farinha de milho, misture e cozinhe por três minutos. Retire do fogo, adicione a castanha de caju e reserve. No liquidificador, bata as folhas de hortelã com a água e o sal. Acrescente a mistura à farinha de milho e mexa bem até obter uma farofa úmida. Reserve. Aqueça o forno em temperatura alta.

Lombo:

Com uma faca, abra o lombo como um bife grande. Tempere-o com o alho, o sal e o suco de limão. Reserve. Distribua o recheio sobre a carne e pressione bem com as mãos. Enrole pelo lado mais comprido. Amarre com o barbante. Ponha o óleo e a água em uma assadeira média e arrume o lombo. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno por uma hora. Retire o papel, vire o lombo e asse por mais uma hora ou até dourar.