Lombo com recheio de azeitona e salsa

Calorias: 557 por porção

Categoria: Carne

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

· 1,5 kg de lombo

· 4 dentes de alho

· 1 cebola média picada

· 4 folhas de louro amassadas

· 1/2 colher (sopa) de vinagre

· Sal e pimenta-do-reino a gosto

Recheio:

· 1 cebola picada

· 2 dentes de alho

· 3 colheres (sopa) de azeite

· 1 pimentão verde picado

· 1/4 de xícara (chá) de azeitona preta

· 1/4 de xícara (chá) de passa preta

· 2 colheres (sopa) de salsa picada

· 1 tomate picado

· 6 fatias de pão de forma esmigalhadas

Modo de preparo:

Abra o lombo ao meio pelo comprimento, sem partir. Bata com o batedor até afi nar. Tempere com o alho amassado, a cebola, o louro, o vinagre, sal e pimenta.

Recheio:

Doure a cebola e o alho picado em duas colheres (sopa) do azeite. Junte o pimentão e refogue. Acrescente os ingredientes restantes, menos o pão, e cozinhe em fogo baixo, mexendo às vezes, até secar. Retire e misture o pão.

Montagem:

Aqueça o forno em temperatura alta. Escorra o lombo e reserve o tempero. Recheie. Enrole como rocambole e amarre com barbante. Regue com o azeite restante em uma assadeira. Cubra com papel-alumínio e asse por uma hora. Retire o papel e junte o tempero reservado. Asse por mais uma hora ou até o lombo fi car macio, regando de vez em quando com o molho (se necessário, junte um pouco de água). Retire e sirva.