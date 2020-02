Linguado ao molho de maracujá

Calorias: 412

Categoria: Peixe ou fruto do mar

Dificuldade: Médio

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 4 filés de linguado (600 g)

. Sal a gosto

. 2 colheres (sopa) de farinha de trigo

. 3 colheres (sopa) de azeite

Molho:

. 1 cebola média picada

. 1 cenoura média ralada grosso

. 1/2 xícara de suco de maracujá

. 1/2 xícara de água

. 3 colheres (sopa) de mel

. 1 xícara de iogurte natural

. Molho de pimenta vermelha a gosto

. 2 colheres (chá) de molho inglês

Modo de preparo:

Tempere os filés com sal e passe na farinha. Numa frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio. Frite o peixe por três minutos, virando-o na metade do tempo. Retire e reserve. Na mesma frigideira, frite a cebola por cinco minutos, mexendo às vezes. Junte a cenoura e refogue por quatro minutos, mexendo. Adicione o suco, a água, o mel, o iogurte o molho de pimenta e o molho inglês e cozinhe por dois minutos. Junte os filés com cuidado e deixe pelo tempo suficiente para aquecê-los. Sirva em seguida.