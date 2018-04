Leitoras de CLAUDIA ensinam receitas com histórias inspiradoras por trás

Passar pelo editorial de cozinha da CLAUDIA sempre é um desafio. Ou você acaba salivando entre as inúmeras opções gastronômicas deliciosas ou já se prepara para a ida ao supermercado para preparar uma das receitas que amou.

Nossos pratos são indicados pelos melhores mestres cucas do Brasil. Além disso, contamos com as melhores consultoras do país, Ana Luiza Trajano e a Bettina Orrico, e uma das chefs mais queridas por nós, você leitora!

Na revista CLAUDIA, temos um espaço especial para você dividir com o resto do mundo seus melhores dotes culinários e cada história por trás das receitas, chamada ‘O chefe é você’.

Por isso, confira algumas das leitoras que já participaram e suas trajetórias marcadas em cada ingrediente compartilhado na revista.

A atriz Milena Toscano

A atriz Milena Toscano , 33 anos, tinha 4 anos quando, no colo da avó, ajudava a mexer o arroz e a virar o bife na frigideira. Mas o interesse pela cozinha ficou sem espaço na agenda da atriz, que, mal terminava uma novela, entrava em outra na Rede Record.

No ano passado, em um curso, Milena redescobriu a conexão com a comida. “Lembro do orgulho quando fiz, sozinha, um bolo floresta negra”, conta. O hobby ganha impulso a cada viagem, quando a atriz encontra novos produtos e sabores. “Virei especialista em misturar ingredientes e atingir bons resultados”, diz.

Na Itália, para onde viajou com seu noivo, marido atualmente, teve a inspiração para criar o espaguete ao vôngole, que é puro deleite para seus amigos. “Harmoniza bem com vinho branco”, afirma.

A administradora Juliene Ribeiro

Pergunte a administradora Juliene Ribeiro, 57 anos, o que ela mais gosta de fazer no tempo livre. Ela dirá que é caminhar pela chácara da família de seu marido, em São Roque, no interior paulista, colhendo os ingredientes da estação.

Da horta e do pomar, vai direto para a cozinha e pensa no cardápio do fim de semana. O que não usa na hora trata de conservar para inventar algo diferente em outro momento. “Considero minha cozinha sustentável, pois aproveito tudo o que a natureza me oferece. Do tempero ao feijão”, conta.

Para ela, a jabuticaba é a fruta mais cobiçada entre agosto e novembro. Enche nove pés espalhados pela chácara. Juliene a transforma em sorbets, caldas, geleias, caipirinhas, sopas e molhos.

A advogada Marina Duarte

A advogada Marina Duarte, 35, troca qualquer prato salgado por um docinho. E dos bem doces. “Se tem brigadeiro, então, não resisto mesmo!”, revela. Principalmente em dias especiais, como as festas de fim de ano, as sobremesas com chocolate brilham na cozinha desta baiana.

Ela conta que sempre leva para a ceia de Natal da família as duas receitas que ensinou na sua participação da edição de dezembro em ‘O chefe é você’. Muitas vezes, elas viram até mimo. “Presentear com comida é uma demonstração de carinho. A pessoa sente que dediquei meu tempo para fazê-la feliz”, diz.

Releitura da palha italiana tradicional, a versão de Marina combina três tipos de brigadeiro. “Fica mais suave.” Casada desde o final do ano passado, ela não vê a hora de preparar delícias na nova casa. “Farei grandes festas”, garante, animada.

A empresária Karla Mello

Comer bem faz parte do estilo de vida da empresária Karla Mello, 34, e de seu filho, Luca, 4. Ela divide com o pequeno um café da manhã hipernutritivo. “Luca vibra com os sucos que invento”, diz. “A criança se interessa por comida saudável quando oferecida de maneira lúdica. Ele só aceitou provar beterraba porque eu falei que deixava a língua roxa.”

Karla acredita que o paladar infantil é condicionado pelos pais. “Como evito o açúcar, ele acabou não curtindo muito. Se quer um docinho, pede chocolate com 70% de cacau.” A recifense radicada em São Paulo mudou o cardápio depois de descobrir uma intolerância ao glúten. Na época, as opções no mercado sem a substância eram restritas. Ela então passou a pesquisar sobre cozinha natural e a incorporou na rotina.

A engenheira Rita Engler

Primeiro veio a descoberta de uma grande afinidade com as panelas. Depois, a redescoberta dos queijos típicos de Minas Gerais, onde nasceu. Tudo enquanto a engenheira Rita Engler, 56 anos, cursava doutorado em Paris, na França, onde morou por seis anos.

As revelações pessoais tiveram a ver com o estilo de vida e o gosto locais. “O barato, para os franceses, é comer o que o próprio anfitrião cozinha”, conta. Para receber seus amigos e surpreendê-los, Rita passou a resgatar clássicos da culinária mineira e a prepará-los à sua maneira, além de inventar receitas personalizadas, como a banana-da-terra com leite condensado e parmesão.

Em geral, seus pratos são incrementados com queijos de minas fresco ou padrão, de que ela tanto gosta. “No caso do bolo, corte o queijo em cubinhos para que seja incorporado bem à massa”, indica ela.

A produtora de eventos Patrícia Pellegrini

“Lembro do cheirinho de óleo quente que se espalhava pela casa”, diz Patrícia Pellegrini, 42, produtora de eventos, ao revisitar suas memórias de infância. Como ela vem de uma família de cozinheiras de mão cheia, tem boas lembranças relacionadas a esse universo.

Patrícia cresceu vendo a mãe e a avó para lá e para cá no domínio das panelas. “Eu ajudava a pôr a mesa, que devia estar sempre em ordem”, conta. Uma das tradições do clã, a fogazza é especialidade da mãe, Maria.

A receita, frita ou assada, leva ingredientes simples. A surpresa está na massa, similar à de um pão fofo. Por ser neutra, admite vários tipos de recheio. Já o nhoque é de autoria de Patrícia. “Com molho branco ou à bolonhesa, fica uma delícia”, diz.

No apartamento em que vive com as duas filhas, Aniké e Ivy, ela procura manter o perfume da comida fresca. “Aí a fome vem. Valorizo muito esse momento, em que sentamos todos juntos e compartilhamos o alimento. Coisas que aprendi com minha mãe, hoje repasso para minhas meninas.”

