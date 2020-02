Legumes gratinados

Calorias: 346 por porção

Categoria: Gratinado

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

. 500 g de batata sem casca em rodelas finas

. 2 cenouras sem casca cortadas em cubinhos

. Sal a gosto

. 1 caixa de creme de leite

. 3/4 de xícara (chá) de maionese

. 1/2 tablete de caldo de legumes esmigalhado

. 1/2 xícara (chá) de ervilhas

. 1 pimentão pequeno verde sem sementes, em cubos

. 1 pimentão pequeno vermelho sem sementes, em cubos

. 1 pimentão amarelo sem sementes, em cubos

. 1/2 xícara (chá) de milho-verde

. 1 xícara (chá) de queijo mussarela ralado

. 1/2 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Cozinhe a batata e a cenoura em água e sal até ficarem macias. Escorra e reserve. Aqueça ligeiramente o creme de leite e misture à maionese. Retire do fogo e dissolva o tablete de caldo no creme de leite quente. Misture as ervilhas, os pimentões e o milho. Reserve. Arrume uma camada de batata e cenoura num refratário. Cubra com a mistura de creme de leite. Por cima, ponha a mussarela. Repita as camadas e finalize com o creme de leite. Polvilhe o queijo ralado e leve ao forno até gratinar. Sirva quente.