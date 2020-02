Lasanha de ricota

Calorias: 250 por porção

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 5 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 500 g de lasanha

. 250 g de ricota fresca

. 250 g de nozes picadas

. 1 dente de alho

. 1 colher (sopa) de manteiga

. 1/2 xícara (chá) de parmesão ralado

. 1/2 copo (requeijão) de leite

. Sal a gosto



Modo de preparo

Cozinhe a lasanha em água e sal. Reserve a massa e a água separados. Misture os ingredientes em uma tigela, exceto a massa e o queijo parmesão, e bata no liquidificador até obter um creme liso. Dilua esse creme em duas colheres (sopa) da água do cozimento da lasanha. Em um refratário untado, disponha a massa de lasanha e, por cima, coloque o creme de ricota. Repita até os ingredientes terminarem. Polvilhe o queijo parmesão e leve ao forno até dourar levemente. Decore com nozes picadas e sirva em seguida.