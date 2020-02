Lasanha de legumes

Categoria: Assado

Dificuldade: Fácil

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 6 batatas em tiras finas

. 4 abobrinhas em tiras finas

. 5 tomates em tiras finas

. 4 ovos

. 1/2 xícara (chá) de leite

. 1 colher (sopa) de manteiga

. 1 colher (sopa) de azeite

. Manjericão fresco a gosto

. Tomilho fresco a gosto

. Orégano a gosto

. Sal a gosto

Modo de preparo:

Cozinhe as batatas sem deixar que fiquem moles. Retire quando ainda estiverem um pouco duras, mas não cruas. Unte as abobrinhas com azeite, sal e manjericão. Coloque as batatas e abobrinhas para grelhar até que fiquem douradas. Reserve. Bata bem os ovos, o leite, uma pitada de sal e orégano. Reserve. Unte uma forma com manteiga e coloque uma camada de batatas, uma de tomate e uma de abobrinha. Repita o processo até montar três camadas com cada um dos legumes. Por cima de tudo, coloque os ovos batidos. Asse por cerca de 30 minutos e sirva em seguida.