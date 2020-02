Lasanha de frango

Calorias: 528 por porção

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

Recheio:

. 3 colheres (sopa) de azeite

. 4 peitos de frango sem pele desfiados

. 4 tomates sem pele picados

. 4 dentes de alho picados

. 1 cebola média picada

. Sal e pimenta a gosto

Molho branco:

. 4 colheres (sopa) de manteiga

. 1/3 de xícara (chá) de farinha de trigo

. 2 xícaras (chá) de leite

. Sal a gosto

Montagem:

. 300 g de placas de lasanha cozidas e escorridas

. 300 g de queijo mussarela em fatias

Para polvilhar:

. Farinha de rosca

. Queijo parmesão ralado

Acessório:

. Forma de abrir de 26 cm de diâmetro untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo



Modo de preparo

Recheio:

Refogue todos os ingredientes, em fogo alto, por cinco minutos. Tampe e cozinhe, regando com água, até o frango ficar macio.Reserve.

Molho branco:

Derreta a manteiga, junte a farinha e misture. Adicione o leite aos poucos, mexendo. Tempere com sal e cozinhe até engrossar.

Montagem:

Aqueça o forno em temperatura alta. Forre a forma com as placas de lasanha, deixando sobrar bordas. Faça três camadas, usando metade do recheio, metade da mussarela e metade do molho branco. Cubra com mais placas de lasanha e repita as camadas. Dobre as pontas sobre o recheio e polvilhe com farinha de rosca e o queijo. Cubra com papel-alumínio e asse até dourar. Desenforme e sirva.