Lasanha de berinjela napolitana

Calorias: 623 por porção

Categoria: Assado

Dificuldade: Médio

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 20 tomates

. 4 colheres (sopa) de azeite

. 1 cebola picada

. 1/2 xícara (chá) de ervas picadas (manjericão, sálvia, tomilho)

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 2 berinjelas grandes

. 400 g de mussarela fatiada

. 1/2 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

1. Lave bem os tomates, corte em quatro e coloque-os em uma panela. Tampe e, em fogo baixo, deixe cozinhar com a própria água que se solta do tomate, até ficarem bem macios. Passe por uma peneira.

2. Em uma panela, aqueça o azeite, doure a cebola e junte o molho passado pela peneira. Tempere com as ervas, o sal e a pimenta. Reserve.

3. Corte as berinjelas, com casca, em fatias finas no sentido longitudinal.

4. Em uma grelha antiaderente, grelhe as fatias de berinjela levemente dos 2 lados.

5. Em um refratário retangular, coloque uma camada de berinjela, cubra com molho e uma camada de mussarela.

6. Repita as camadas sucessivamente até terminarem os ingredientes, sendo a última camada de mussarela.

7. Polvilhe o queijo ralado e leve ao forno, preaquecido, a 175 ºC durante 30 minutos. O próprio molho cozinhará a berinjela. Sirva em seguida.

Dica: varie a receita usando molho branco. Fica uma combinação muito gostosa com berinjela.