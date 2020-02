Lasanha à Bolonhesa

Calorias: 570 por porção

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

Molho:

· 6 dentes de alho picados

· 4 colheres (sopa) de óleo

· 1 kg de patinho ou coxão duro moído

· 2 colheres (sopa) de salsa picada

· 2 colheres (sopa) de cebolinha verde picada

· 1 colher (sopa) de sal

· 1 pitada de pimenta-do-reino

· 4 xícaras (chá) de polpa de tomate

· 3 xícaras (chá) de água Lasanha

· 1/4 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

· 9 placas de lasanha ondulada ou lisa

· 300 g de queijo mussarela em fatias

Acessório:

Refratário de 22 x 29 cm

Modo de preparo

Molho: Refogue o alho no óleo, em fogo alto, até ficar macio. Junte a carne moída e cozinhe até ficar solta. Acrescente a polpa de tomate, a salsa, a cebolinha, o sal e a pimenta e cozinhe, regando com a água até ficar espesso. Lasanha: Ferva 5 litros de água com uma colher (sopa) de sal em fogo alto. Aos poucos, cozinhe as placas de lasanha até ficarem al dente. Transfira para uma assadeira grande com água fria. Enxugue uma a uma com um pano de prato e aqueça o forno em temperatura alta. Cubra o fundo do refratário com um pouco do molho. Por cima, disponha 3 placas de lasanha lado a lado e cubra com um terço do molho restante e metade da mussarela. Repita as camadas de lasanha, molho e mussarela. Faça mais uma camada de lasanha e uma de molho. Cubra com o parmesão e asse até a superfície começar a dourar.

Dica:

Sirva acompanhada de um vinho tinto encorpado.