Lagarto ao leite

Calorias: 518

Categoria: Carne

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 1 litro de leite desnatado

. 1 colher (sopa) de mostarda

. 1 kg de lagarto sem a capa de gordura

. 1 ramo de tomilho fresco

Modo de preparo:

Aqueça o forno em temperatura média. Em uma panela, aqueça o leite sem ferver. Reserve. Espalhe a mostarda sobre a carne e distribua as folhas de tomilho. Ponha a carne em uma assadeira e regue-a com o leite. Leve ao forno médio por 45 minutos, virando a carne várias vezes para que asse por igual. Corte em fatias e sirva em seguida com o molho que se formou na assadeira.