Hambúrguer Vegetariano

Calorias: 107 por porção

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 1/4 xícara (chá) de hortelã

· 1 xícara (chá) de pão integral esmigalhado

· 1/2 xícara (chá) de vagem cozida em rodelas

· 1/2 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

· Sal a gosto

· 2 batatas médias sem casca e raladas grosso

· 2 ovos

· 1 abobrinha média picada



Acessório:

· Cortador de biscoito com 8 cm de diâmetro

Modo de preparo:

Pique a hortelã. Numa tigela, misture bem todos os ingredientes. Divida em oito porções. Unte uma superfície lisa e o cortador de biscoito com óleo. Coloque uma parte da mistura no cortador e pressione. Retire o hambúrguer e reserve. Repita o procedimento com as porções restantes. Aqueça uma chapa ou frigideira grande em fogo alto. Pincele-a ligeiramente com óleo e reduza a chama para média. Frite os hambúrgueres por 2 minutos de cada lado ou até ficarem dourados. Coloque numa travessa e sirva.