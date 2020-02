Hambúrguer oriental

Calorias: 370 por porção

Categoria: Peixe ou fruto do mar

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 2 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 400 g de salmão fresco picadinho

. 2 colheres (sopa) de cream cheese light

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. Alface e tomate-cereja (para acompanhar)

Molho de gengibre:

. 2 colheres (chá) de margarina light

. 2 colheres (chá) de gengibre picadinho

. 2 colheres (chá) de missô (pasta fermentada de soja)

. 1 copo (200 ml) de suco de laranja

Modo de preparo

Tempere o salmão com o sal, a pimenta e o dill. Misture bem. Use um aro redondo (pode ser uma lata de atum sem a tampa e o fundo).

Para montar o hambúrguer:

Coloque uma camada do salmão, o cream cheese e outra camada do salmão e pressione levemente. Desenforme e grelhe dos dois lados numa frigideira antiaderente ligeiramente untada. Coloque no prato com a alface e o tomate.

Molho de gengibre:

Aqueça a margarina e refogue o gengibre. Em seguida, junte o missô dissolvido no suco e deixe no fogo até engrossar. Regue o hambúrguer e sirva.