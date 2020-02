Hambúrguer de atum

Calorias: 726 por porção

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 2 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 1/2 xícara (chá) de pão francês esmigalhado

. 1/2 xícara (chá) de maionese

. 1/4 de xícara (chá) de picles picados

. 1 1/2 colher (chá) de ketchup

. 1 colher (chá) de cebola bem picada

. 1/2 colher (chá) de suco de limão

. 1 lata de atum sólido em conserva (198 g)

. 2 pães de hambúrguer

. 1 ovo batido

. Manteiga para untar



Modo de preparo

Numa tigela, misture o pão, metade da maionese, uma colher (chá) de picles, o ketchup, a cebola, o suco de limão e o atum. Misture bem até ficar homogêneo. Divida-a em duas porções. Unte com manteiga as mãos e uma superfície lisa. Modele cada porção até obter um hambúrguer. Unte uma frigideira com manteiga e a aqueça em fogo médio. Frite os hambúrgueres por dois minutos de cada lado ou até ficarem dourados. Mantenha-os aquecidos. À parte, misture a maionese restante com o picles reservado. Corte cada pão ao meio, coloque o hambúrguer e, por cima, disponha a mistura de maionese e picles. A seguir, sirva bem quente.