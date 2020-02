Hambúrguer com queijo branco

Calorias: 473 por porção

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 400 g de carne de boi moída

. 1 xícara (chá) de tomate sem sementes picado

. 4 colheres (sopa) de coentro picado

. 1/2 colher (chá) de orégano

. 1/2 colher (chá) de cominho em pó

. 1 pitada de pimenta-do-reino

. Sal a gosto

. 12 fatias de queijo branco (240 g)

. 4 pães de hambúrguer

. 4 folhas de alface americana rasgadas

Molho:

. 4 colheres (sopa) de pepino sem casca cortado em cubos

. 4 colheres (sopa) de iogurte desnatado

. Ervas picadas a gosto (manjericão ou alecrim)

Para untar:

. Óleo

Acessório:

. Cortador de biscoito com 10 cm de diâmetro



Modo de preparo

Misture bem a carne, o tomate, o coentro, o orégano, o cominho, a pimenta e sal. Unte uma superfície lisa e o cortador de biscoito com óleo. Ponha dentro dele 1/4 da mistura e pressione. Repita a operação com as porções restantes. Aqueça bem uma chapa em fogo alto. Pincele-a ligeiramente com óleo e reduza a chama para média. Grelhe os hambúrgueres por cinco minutos de cada lado ou até ficarem bem dourados. Corte os pães ao meio e recheie cada um com pedaços de alface, um hambúrguer e três fatias de queijo.

Molho:

Numa tigela pequena, misture bem todos os ingredientes. Sirva os sanduíches com o molho à parte.