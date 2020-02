Hambúrguer com bacon e requeijão

Calorias: 473 por porção

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 500 g de carne de boi moída

. 1 colher (sopa) de cebola ralada

. 1 colher (sopa) de salsa picada

. 1/2 xícara (chá) de presunto cortado em cubos

. 1/2 xícara (chá) de milho verde em conserva escorrido

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 5 fatias de bacon

. 1 xícara (chá) de requeijão cremoso

. 8 pães de hambúrguer com gergelim

Para untar e fritar:

. Óleo

. Manteiga



Modo de preparo

Misture bem a carne, a cebola, a salsa, o presunto, o milho, sal e a pimenta. Divida a mistura em oito porções. Unte com manteiga uma superfície lisa e as mãos. Modele cada porção até obter um hambúrguer. Passe manteiga numa frigideira e a aqueça em fogo médio. Frite os hambúrgueres até ficarem dourados dos dois lados. Mantenha-os aquecidos. Coloque o bacon na frigideira e frite-o na própria gordura em fogo alto até dourar. Escorra e pique. Misture com o requeijão. Corte os pães ao meio e unte-os com manteiga. Disponha os hambúrgueres e, por cima, distribua a mistura de requeijão e bacon. Sirva quente em seguida.