Calorias: 51 por porção

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes:

. 1 abacate maduro sem casca

. 1/3 de xícara (chá) de cebolinha verde picada

. 2 colheres (sopa) de suco de limão

. 1 colher (sopa) de coentro picado

. 2 tomates médios, sem sementes, cortados em cubinhos

. 1 pimenta vermelha picada

. Sal a gosto

Modo de preparo:

Amasse o abacate com um garfo. Junte os demais ingredientes e misture cuidadosamente. Tempere com o sal e sirva acompanhado de nachos ou torradas. Se quiser, prepare com duas horas de antecedência.