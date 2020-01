Gostosuras, SIM! Nestlé e Garoto lançam chocolates especiais de Halloween

Se você estiver pensando em comemorar o Halloween, temos uma novidade: a hora de entregar as gostosuras será ainda mais especial este ano. A Nestlé e a Garoto lançaram versões especiais de chocolates, bem no estilo Dia das Bruxas. Você poderá comprar as versões comemorativas de Batom, KitKat e Serenata de Amor naqueles pacotes com várias unidades.

O Batom Creme vem com recheio colorido, em laranja e roxo. Custa a partir de R$29,90 o pacote de 480g, com vários chocolatinhos.

Os bombons Serenata de Amor aproveitaram o formato tradicional do doce para se transformar em cérebros, boca e olhos horripilantes. O preço também cabe no bolso: R$19,99 para cada pacote de 475g.

O KitKat por dentro é o sabor clássico, mas a embalagem é uma fofura, com personagens icônicos do Dia das Bruxas. Para cada pacote de 250,5g o preço é R$18,99.

As crianças vão amar a novidade, mas se você estava esperando um sabor diferentão, terá que esperar até o ano que vem: todos os chocolates permanecem no tradicional ao leite.