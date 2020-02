Gelatina é curinga nas receitas

Confira as diferentes formas de preparar receitas com geleias saborosas e muito leve

Foto: Divulgação

O ponto certo da gelatina

Uma das etapas mais importantes é a hidratação da gelatina. Siga atentamente as recomendações das embalagens. Nesse processo, é importante observar se os grãos se dissolveram por completo e se ela ficou homogênea.

Frutas na gelatina

Frutas naturais, como banana e maçã, incrementam a gelatina do dia a dia. Se você escolher o abacaxi, cozinhe-o antes ou use-o em calda. Do contrário, ele soltará água e a gelatina não vai endurecer.

Posso substituir gelatina em folha por gelatina em pó?

Se uma receita pedir gelatina em folha e você tiver apenas o topo em pó, substitua cada folha por uma colher (chá) do pó de gelatina.

Refrigerante ou leite no lugar da água

Quer dar um sabor diferente à receita? Ao fazer gelatina, substitua um copo de água por refrigerante de guaraná ou mesmo leite. O sabor ficará mais acentuado.

Como desenformar a gelatina?

Desenforme a gelatina mais facilmente aquecendo ligeiramente a forma ou, então, embrulhando-a com um pano de prato molhado em água quente. Deixe por 15 minutos. Depois, desenforme.

Para a gelatina endurecer mais rápido

Sua gelatina vai endurecer mais rapidamente se você, ao prepará-la, adicionar água gelada depois de tê-la dissolvido em água quente.

Gelatina especial

Você pode preparar cremes incríveis e mais sofisticados se adicionar creme de leite ou leite condensado à gelatina tradicional. Prepare a gelatina conforme as instruções da embalagem. Leve à geladeira até endurecer ligeiramente (retire quando formar uma película fina sobre o doce, como se fosse uma clara de ovo). Este é o momento de bater no liquidificador com o creme de leite ou leite condensado. Bata bem e ponha em potinhos. Leve novamente ao congelador até endurecer.

Gelatina para emagrecer

Muito leve, a gelatina é rica em proteínas, sendo ideal para quem faz regime ou segue dietas restritivas. De fácil digestão, é também uma ótima base para outros doces.

