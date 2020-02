Gelatina de vinho com frutas

Calorias: 87

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 2 1/2 colheres (sopa) de gelatina em pó incolor

. 2 1/2 xícaras (chá) de vinho branco

. 1 1/2 xícara (chá) de suco de laranja coado

. 4 colheres (sopa) de adoçante em pó

. 2 xícaras (chá) de frutas cortadas em cubos (maçã, ameixa vermelha, morango, manga)

Modo de preparo:

Hidrate a gelatina em uma xícara de vinho e dissolva em banho-maria. Reserve. Em um recipiente, coloque o restante do vinho, o suco de laranja e o adoçante. Misture bem e acrescente a gelatina. Unte a forma com um pouco de óleo. Coloque a gelatina e as frutas cortadas em cubos. Leve à geladeira por seis horas ou até que a gelatina esteja firme. Desenforme com cuidado e decore com frutas frescas e folhas de hortelã.

Dica: A escolha de um vinho de boa qualidade é essencial para deixar a gelatina mais saborosa.