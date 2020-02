Gelado de chocolate com pistache

Espalhe o pistache em uma assadeira e leve-a ao forno médio, preaquecido, a 180 °C, por mais ou menos 10 minutos.

Mexa a assadeira de vez em quando e cuide para não deixar queimar.

Quando o pistache começar a desprender aroma, está no ponto.

Depois de frios, pique grosseiramente metade do pistache.

Coloque os pistaches picados em uma tigela, junto com os cubinhos de chocolate.

Aqueça o creme de leite em uma panelinha até ferver e junte o café.

Despeje a mistura de creme de leite quente e café na tigela com o chocolate e o pistache.

Mexa bem até derreter todo o chocolate, formando um creme grosso e reserve.

Misture a água com o açúcar light em uma panelinha e mexa bem, dissolvendo o açúcar.

Leve-a ao fogo até ferver e deixe cozinhar por 3 minutos.

Enquanto isso, bata as gemas na batedeira até ficarem bem fofas.

Depois, despeje a calda quente sobre as gemas batidas e continue batendo até a mistura ficar esbranquiçada e esfriar completamente.

Incorpore as gemas batidas ao creme de chocolate e misture com uma espátula, com movimentos de baixo para cima, até obter um creme homogêneo.

Despeje metade da mistura de chocolate em uma forma de aro removível.

Salpique a forma com metade do pistache inteiro previamente reservado.

Complete a forma com o restante do creme de chocolate.

Finalize o doce com o restante do pistache inteiro e leve-o ao freezer por cerca de 6 horas, para ficar bem firme e gelado.

Na hora de servir, retire o gelado do freezer e reserve em temperatura ambiente por 5 minutos.

Em seguida, passe uma faca (previamente molhada em água quente) nas laterais da forma, para facilitar a remoção do doce.

Coloque-o diretamente em um prato de servir.