Gelado de chocolate com creme de baunilha

Calorias: 375

Categoria: Sorvete

Dificuldade: Médio

Rendimento: 12

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 250 g de chocolate meio-amargo picado

. 1 e 1/3 de xícara (chá) de manteiga sem sal em pedaços

. 3/4 de xícara (chá) de açúcar

. 1/2 xícara (chá) de café pronto

. 4 ovos, 1 xícara (chá) de creme de leite fresco

. Manteiga para untar

Creme de baunilha:

. 2 xícaras (chá) de leite

. 2 gemas

. 1 colher (sobremesa) de amido de milho

. 2 colheres (sopa) de açúcar

. 1 colher (chá) de baunilha

Modo de Preparo

Unte uma fôrma de bolo inglês e forre-a com papel-alumínio. Reserve. Derreta o chocolate em banho-maria. Ainda no fogo, incorpore os pedaços de manteiga, aos poucos, batendo sem parar. Junte o açúcar e o café e mexa devagar. Cozinhe em banho-maria até o creme estar quente e o açúcar completamente dissolvido. Retire a tigela do banho-maria e incorpore os ovos batidos, um a um. Acrescente o creme de leite e mexa delicadamente.

Despeje o creme de chocolate na fôrma preparada. Asse em banho-maria no forno preaquecido até que o chocolate comece a estufar nas bordas (45 minutos, aproximadamente). Retire do forno e deixe esfriar. Cubra com filme plástico e leve à geladeira até o dia seguinte. Creme: leve todos os ingredientes ao fogo e mexa até engrossar. Desenforme a terrine com o auxílio do papel-alumínio e sirva com creme de baunilha, chantilly e praliné de amendoim.