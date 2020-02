Gelado de Caramelo e Chocolate

Misture a xícara de açúcar com a água e leve ao fogo até formar uma calda caramelada grossa. Reserve.

Dissolva o achocolatado em 1 copo de leite e reserve.

Em uma panela coloque o leite condensado, a lata de leite, as gemas e leve ao fogo até começar a engrossar. Reserve.

Bata as claras em neve e adicione o açúcar até o ponto de merengue. Reserve.

Em um refratário espalhe a calda de caramelada.

Despeje metade do leite com o achocolatado e cubra com o creme de gemas.

Faça agora uma camada com o merengue e, sobre ele, espalhe o creme de leite gelado..

Use o restante do achocolatado para decorar a superfície e leve ao freezer por 4 horas.

Retire do freezer 15 minutos antes de servir.