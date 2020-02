Categoria: Sopa e caldo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Zás-trás (até 15 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes

. 1 kg de tomates bem vermelhos, cortados em cubos grandes

. 2 pimentões vermelhos cortados em fatias grossas e sem sementes

. 2 cebolas grandes em cubos grandes

. 2 dentes de alho descascados e cortados ao meio

. 1/2 xícara (chá) de ramos de salsinha,cebolinha e alecrim

. 1/2 xícara (chá) de azeite

. 2 colheres (sopa) de vinagre balsâmico

. 6 cubos de gelo

. 2 pepinos lavados, picados e com casca

. 1 xícara (chá) de suco de laranja

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Coloque em um refratário os tomates, os pimentões, as cebolas, o alho, as ervas, o azeite e o vinagre seis horas antes de servir. Tempere tudo com sal e pimenta, misture, cubra com papel-filme e leve à geladeira.

Agora, pouco antes de comer, retire as ervas que estiverem escuras e as processe no liquidificador, junto com o gelo, pepinos e suco de laranja. Se necessário, bata em duas etapas. Acerte o tempero.

Corrija a acidez com açúcar. Sirva bem gelado e, para incrementar, jogue por cima cubinhos de torrada ou tomate ou pimentão cortados em pedaços bem pequenos.