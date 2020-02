Fundo de alcachofra com pasta de ervas

Categoria: Gratinado

Dificuldade: Médio

Rendimento: 4 porções

Tipo: Entrada

Ingredientes:

. 4 fundos de alcachofra

. 2 l de água

. 2 dentes de alho

. 3 folhas de louro

. 1/2 taça de vinho branco

. 2 colheres (chá) de sal

. 1/2 colher (café) de pimenta-do-reino



Para a pasta de ervas:

. 200 g de cream cheese

. 1/2 xícara (chá) de creme de leite fresco

. 2 colheres (sopa) de salsa picada

. 2 colheres (sopa) de manjericão picado

. 1 colher (sopa) de cebolinha picada

. sal e pimenta-do-reino a gosto

. 4 colheres (sopa) de queijo parmesão

Modo de preparo:

Com uma faca e uma tesoura retire todas as folhas e cerdas (“espinhos”) da alcachofra deixando só o fundo dela. Em seguida coloque a água, o sal, a pimenta, o vinho, o alho e o louro em uma panela funda e deixe o fundo da alcachofra cozinhar até ficar tenro. Misture o cream cheese com o creme de leite até formar uma pasta. Adicione a salsa, o manjericão, a cebolinha, o sal e a pimenta. Misture bem. Passe essa pasta sobre a alcachofra. Coloque numa assadeira, polvilhe o parmesão e gratine em forno médio/alto por 10 minutos.



Dica: Compre os fundos de alcachofra já limpos, congelados. Descongele e proceda conforme a receita. Ao cozinhá-los, use vinho branco Chardonnay ou Riesling. Sirva com tomate picado e alecrim.