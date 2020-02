Fritada de batata e salame

Calorias: 326 por porção

Categoria: Fritura

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 3 batatas médias

· 1 cebola pequena picada

· 5 colheres (sopa) de azeite

· 6 ovos

· 120 g de salame cortado em rodelas finas

Modo de preparo:

Descasque as batatas e corte em rodelas bem finas. Faça o mesmo com a cebola. Em uma frigideira antiaderente, aqueça três colheres (sopa) do azeite, ponha a batata e a cebola em camadas. Deixe no fogo baixo com a frigideira tampada durante 20 minutos. Bata bem os ovos e despeje sobre as camadas de batata e cebola. Distribua sobre elas as fatias de salame. Doure a fritada dos dois lados. Sirva em seguida.

Dica:

Se preferir você pode substituir o salame por linguiça calabresa cortada em rodelas finas.