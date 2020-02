Fricassê de Frango

Calorias: 393 por porção

Categoria: Frango

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 1 frango limpo (1,5kg)

· Sal e pimenta-do-reino a gosto

· 4 colheres (sopa) de manteiga

· 5 talos de cebolinha verde

· 3 dentes de alho sem descascar

· 3 cenouras sem casca cortadas em pedaços

· 1 cebola grande

· 1/3 xícara (chá) de vinagre

· 1/2 xícara (chá) de caldo de galinha

· 2 colheres (chá) de farinha de trigo

· 4 colheres (chá) de mostarda

· 1 colher (sopa) de extrato de tomate

· 1 xícara (chá) de creme de leite

· 2 tomates sem pele e sem sementes, em cubinhos

Modo de preparo:

Separe o frango em pedaços. Tempere com sal e pimenta e ponha numa panela com a manteiga. Junte a cebolinha e o alho e doure ligeiramente. Junte as cenouras e a cebola e cozinhe por 15 minutos. Ponha o vinagre aos poucos e cozinhe até ficar macio. Reserve. Junte o caldo de galinha ao líquido do cozimento. Numa vasilha, misture a farinha, a mostarda, o extrato de tomate e acrescente à panela. Cozinhe, mexendo sem parar. Ponha o creme de leite e deixe até engrossar. Adicione o tomate, mexa bem e sirva com o frango reservado e arroz branco.

Dica:

Esta receita pode ser preparada com cubinhos de alcatra no lugar do frango. Fica muito gostosa também!