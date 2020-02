Frango tropical

Calorias: 322 por porção

Categoria: Frango

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. Suco de 1 limão

. 2 cebolas

. 3 dentes de alho

. 1/2 copo (americano) de suco de maracujá

. 1 xícara (chá) de ervas frescas (salsa, cebolinha, alecrim e tomilho)

. 1/2 xícara (chá) de azeite

. 100 g de gengibre picado

. 1 colher (sopa) de açúcar

. 2 maracujás com sementes

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 1 kg de coxa e sobrecoxa de frango

. 1 colher (sobremesa) de farinha de trigo



Modo de preparo

Misture o suco de limão, a cebola, o alho, o suco de maracujá, as ervas, o azeite, o gengibre, o açúcar, o sal e a pimenta. Misture bem o frango ao molho e deixe descansar por duas horas. Transfira para uma assadeira, cubra com papel-alumínio e asse por 90 minutos em forno médio preaquecido. Retire o frango e mantenha aquecido. Leve a assadeira ao bico do fogão e deixe ferver até que os resíduos comecem a se desgrudar do fundo da assadeira. Junte a polpa de maracujá, mexa e polvilhe a farinha. Deixe engrossar e sirva com o frango e arroz branco.