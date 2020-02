Tempere o frango com o azeite, o alho, a pimenta e o sal.

Junte o brócolis, o bacon e ponha essa mistura dentro do frango.

Refogue o frango no azeite em uma panela de pressão.

Tampe e cozinhe até chiar.

Retire do fogo e deixe sair a pressão.

Transfira para uma travessa.

Junte os brócolis restantes à panela com o caldo, tampe e cozinhe por 5 minutos.

Coloque na travessa com o frango e cubra com o caldo do cozimento.