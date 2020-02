Frango marinado no iogurte (Murgh Tandoori)

Categoria: Frango

Dificuldade: Fácil

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 1 kg de frango (coxa e sobrecoxa)

. 2 colheres (chá) de pasta de alho e gengibre

. 1 colher (sopa) de suco de limão

. 2 colheres (chá) de páprica doce

. 2 colheres (chá) de coentro em pó

. 1 colher (chá) de curry em pó

. 1 colher (chá) de pimenta do reino

. 1 colher (chá) de garam masala

. 200 ml de iogurte

. Sal a gosto

Modo de Preparo

Limpe as coxas e sobrecoxas e coloque para marinar com todos os temperos por 4 horas na geladeira. Depois, coloque no forno para assar.